Перес готов выложить 90 миллионов евро за потенциальную трансферную цель "Барселоны"

1 Теги флорентино пересреал мадридбарселонаманчестер юнайтедполь погба

Перес готов выложить 90 миллионов евро за потенциальную трансферную цель "Барселоны"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может предпринять попытку подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Так, по сведениям Football Espana, босс королевского клуба рассматривает возможность выплаты за 25-летнего хавбека "красных дьяволов", которого слухи активно связывают с каталонской "Барселоной", 90 миллионов евро.

Напомним,  "Барселона" уже выделила игровой номер своей легенды для Погба. | soccernews.ru

Комментарии
ВИКТОР

соси ублюдок желтый хала барса

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов