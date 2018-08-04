Перес готов выложить 90 миллионов евро за потенциальную трансферную цель "Барселоны"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может предпринять попытку подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Так, по сведениям Football Espana, босс королевского клуба рассматривает возможность выплаты за 25-летнего хавбека "красных дьяволов", которого слухи активно связывают с каталонской "Барселоной", 90 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" уже выделила игровой номер своей легенды для Погба. | soccernews.ru