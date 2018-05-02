Перес готов выслушать предложение "Баварии" по Бэйлу

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов выслушать предложение мюнхенской "Баварии" по вингеру своей команды Гарету Бэйлу.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба оценил валлийца в 100 миллионов евро. Однако он готов несколько снизить стоимость своего игрока, если к нему проявит конкретный интерес один из потенциальных покупателей. Учитывая, что немецкий гранд является одним из немногих клубов, который интересуется Бэйлом и который готов выложить за него "кругленькую" сумму, Перес планирует вступить в диалог с чемпионом Германии.

Напомним, зимой Зидан и игроки "Реала" заключили сделку. | soccernews.ru