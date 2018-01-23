Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов выслушать предложения по трем ведущим игрокам своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, следующим летом босс королевского клуба будет готов расстаться с защитниками Марсело и Рафаэлем Вараном, а также полузащитником Лукой Модричем, если за них потенциальными покупателями будут предложены солидные суммы.

Напомним, Рамос требует от "Реала" приобретения еще одного центрального защитника. | soccernews.ru