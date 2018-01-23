Перес готов выслушать предложения по трем ведущим игрокам своей команды
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов выслушать предложения по трем ведущим игрокам своей команды.
Так, по сведениям испанской прессы, следующим летом босс королевского клуба будет готов расстаться с защитниками Марсело и Рафаэлем Вараном, а также полузащитником Лукой Модричем, если за них потенциальными покупателями будут предложены солидные суммы.
Напомним, Рамос требует от "Реала" приобретения еще одного центрального защитника. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|20
|40
|4
|Реал Мадрид
|19
|35
|5
|Вильярреал
|20
|34
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Сельта Виго
|20
|28
|8
|Эйбар
|20
|28
|9
|Хетафе
|20
|27
|10
|Жирона
|20
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|20
|26
|13
|Леганес
|19
|25
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|20
|23
|16
|Алавес
|20
|19
|17
|Леванте
|20
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|20
|16
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|20
|12