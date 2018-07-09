Перес готов заплатить 230 миллионов евро за нового форварда

1 Теги реал мадридхарри кейнтоттенхэмфлорентино перес

Перес готов заплатить 230 миллионов евро за нового форвардаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов установить новый мировой трансферный рекорд.

Так. по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба планирует предпринять попытки подписать форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна. За лучшего бомбардира Чемпионата Мира "сливочные" планируют выложить 230 миллионов евро.

Напомним,  Кроос изучает вариант с уходом в АПЛ. | soccernews.ru

Комментарии
Аслан

маловато будет!!!

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