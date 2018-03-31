Перес готов заплатить более 100 миллионов евро за Дибалу

Теги реал мадридювентуспауло дибалафлорентино перес

Перес готов заплатить более 100 миллионов евро за ДибалуПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес всерьез рассматривает вопрос о приобретении форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Так, по информации испанской прессы, за 24-летнего нападающего "старой сеньоры" босс королевского клуба ближайшим летом будет готов заплатить более 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дибала забил 21 мяч и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за "Ювентус".

Напомним, Перес отклонил 150-миллионное предложение по Асенсио. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 30 46
7 Жирона 30 44
8 Бетис 29 43
9 Сельта Виго 30 40
10 Хетафе 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 29 36
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов