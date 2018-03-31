Перес готов заплатить более 100 миллионов евро за Дибалу

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес всерьез рассматривает вопрос о приобретении форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Так, по информации испанской прессы, за 24-летнего нападающего "старой сеньоры" босс королевского клуба ближайшим летом будет готов заплатить более 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дибала забил 21 мяч и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за "Ювентус".

Напомним, Перес отклонил 150-миллионное предложение по Асенсио. | soccernews.ru