Перес готовит 150 миллионов евро на новую звезду для "Реала"

Теги реал мадридчелсиэден азарфлорентино перес

Перес готовит 150 миллионов евро на новую звезду для "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готовит 150 миллионов евро на новую звезду для своей команды.

Так, по сведениям Football Espana, босс королевского клуба намерен выделить указанную сумму на покупку вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. Предпринять попытки подписать бельгийца он планирует уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Азар забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи в 11 играх за "Челси".

Напомним,  стало известно, во сколько обойдется "Реалу" увольнение Лопетеги. | soccernews.ru

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