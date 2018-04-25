Перес готовит 200 миллионов евро на нового форварда

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готовится провернуть первый громкий трансфер, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что ближайшим летом босс королевского клуба будет готов выложить за форварда ПСЖ Килиана Мбаппе 200 миллионов евро. При этом Перес намерен отказаться от притязаний на другого форварда новоиспеченных чемпионов Франции - Неймара.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 21 мяч и сделал 17 результативных передач в 42 матчах за ПСЖ.

Напомним, ранее сообщалось, что "Реал" определил двух игроков, которые составят трио форвардов с Роналду. | soccernews.ru