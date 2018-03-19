Перес готовит два трансфера на случай провала переговоров по Неймару
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готовит два трансфера на случай провала переговоров его клуба по форварду ПСЖ Неймару.
Так, по сведениям испанской прессы, если "сливочным" ближайшим летом не удастся подписать бразильца, они предпримут попытки заполучить вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.
Трансфер египтянина и поляка будет стоить "Реалу" порядка 250-ти миллионов евро.
Напомним, Роналду обсудил с Пересом трансферные приоритеты "Реала". | soccernews.ru
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