Перес готовит мегапредложение по Дибале
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готовит мегапредложение по форварду туринского "Ювентуса" Пауло Дибале, информирует le10sport.
По сведениям источника, босс королевского клуба следующим летом будет готов выложить за 23-летнего нападающего "старой сеньоры" 150 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Дибала отметился 12 забитыми мячами в 11 матчах за "Ювентус".
Напомним, Кальдерон высказался об интересе "Реала" к Кейну. | soccernews.ru
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