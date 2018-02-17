Перес готовит предложение по своему первому громкому летнему подписанию

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Перес готовит предложение по своему первому громкому летнему подписаниюПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес уже готовит предложение по своему первому громкому летнему подписанию.

Так, по сведениям испанской прессы, по окончанию текущего сезона босс королевского клуба рассчитывает заполучить форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна. При этом он будет готов сделать щедрое предложение не только "шпорам", но и самому 24-летнему нападающему.

В нынешнем сезоне Кейн забил 33 мяча и сделал 3 результативные передачи в 34 играх за "Тоттенхэм".

Напомним, летом на трансферы "Реал" может потратить рекордные 600 миллионов евро. | soccernews.ru

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