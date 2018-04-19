Перес готовит рекордное для "Реала" предложение по Кейну

Теги реал мадридгарет бэйлфлорентино пересхарри кейнтоттенхэм

Перес готовит рекордное для "Реала" предложение по КейнуПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готовит рекордное для своего клуба предложение по форварду лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Так, по сведениям испанской прессы, 24-летнего нападающего "шпор" босс "сливочных" оценил в 175 миллионов евро. Однако сумму трансфера игрока Перес рассчитывает снизить за счет включения в сделку вингера своей команды Гарета Бэйла. В итоге, по подсчетам президента "Реала", покупка Кейна должна обойтись королевскому клубу в сумму не более 100 миллионов евро.

Напомним, летом "Реал" и "Барселона" поборются с английскими грандами за общую трансферную цель. | soccernews.ru

комментарии
Майор Подмышкин

Ваши документики для прохода в Реал

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов