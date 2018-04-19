Перес готовит рекордное для "Реала" предложение по Кейну

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готовит рекордное для своего клуба предложение по форварду лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Так, по сведениям испанской прессы, 24-летнего нападающего "шпор" босс "сливочных" оценил в 175 миллионов евро. Однако сумму трансфера игрока Перес рассчитывает снизить за счет включения в сделку вингера своей команды Гарета Бэйла. В итоге, по подсчетам президента "Реала", покупка Кейна должна обойтись королевскому клубу в сумму не более 100 миллионов евро.

Напомним, летом "Реал" и "Барселона" поборются с английскими грандами за общую трансферную цель. | soccernews.ru