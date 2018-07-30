Перес готовит свыше 200 миллионов евро на покупку новой потенциальной звезды "Реала"

3 Теги реал мадридтоттенхэмфлорентино пересхарри кейн

Перес готовит свыше 200 миллионов евро на покупку новой потенциальной звезды "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес таки готов удивить футбольную общественность покупкой в свою команду очередного звездного игрока.

Так, по сведениям испанской прессы, на следующей неделе босс королевского клуба уже запланировал поездку в Лондон, где он планирует обсудить с "Тоттенхэмом" трансфер его ведущего бомбардира Харри Кейна. За 25-летнего нападающего "шпор" Перес планирует предложить 215 миллионов евро.

Напомним, Карвахаль поделился ожиданиями от работы с Лопетеги. | soccernews.ru

Комментарии
Диметрио

Этот Кейн нисколько не лучше Бпнзема! Такие бабки за него вываливать! Это дебилизм, это провал! Он не заиграет

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Наверное ты тупой

Где Бензема, где Кейн?! Ну ты сравнил чувак. Видно, что футболом ты начал интересоватся с недавних пор.

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Kireman

Вот это дело , Перес в огне

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