Перес готовит свыше 200 миллионов евро на покупку новой потенциальной звезды "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес таки готов удивить футбольную общественность покупкой в свою команду очередного звездного игрока.

Так, по сведениям испанской прессы, на следующей неделе босс королевского клуба уже запланировал поездку в Лондон, где он планирует обсудить с "Тоттенхэмом" трансфер его ведущего бомбардира Харри Кейна. За 25-летнего нападающего "шпор" Перес планирует предложить 215 миллионов евро.

Напомним, Карвахаль поделился ожиданиями от работы с Лопетеги. | soccernews.ru