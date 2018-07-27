Перес готовит замену Кроосу и Модричу

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Перес готовит замену Кроосу и МодричуПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готовит замену ключевым полузащитникам своей команды Тони Кроосу и Луке Модричу.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба будет готов расстаться текущим летом с одним из них, если ему удастся подписать ведущего хавбека туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича, которого "старая синьора" уже оценила в 100 миллионов евро.

Напомним,  "Реал" готов подобрать не нужного Моуринью игрока. | soccernews.ru

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