Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готовится к встрече с именитым тренером, сообщает испанская пресса.

Босс королевского клуба на этой неделе прилетит в Лондон, чтобы провести переговоры с наставником "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Аргентинский специалист является одним из двух фаворитов на пост тренера "Реала". Помимо него Перес рассматривает кандидатуру Жозе Моуринью.

По итогам 26 туров "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 48 очков.

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