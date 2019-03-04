Перес готовится к встрече с именитым тренером

Теги реал мадридфлорентино перестоттенхэммаурисио почеттиножозе моуринью

Перес готовится к встрече с именитым тренером

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готовится к встрече с именитым тренером, сообщает испанская пресса.

Босс королевского клуба на этой неделе прилетит в Лондон, чтобы провести переговоры с наставником "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Аргентинский специалист является одним из двух фаворитов на пост тренера "Реала". Помимо него Перес рассматривает кандидатуру Жозе Моуринью.

По итогам 26 туров "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 48 очков.

Не пропустите: "Реал" определил трех кандидатов на пост главного тренера. | http://soccernews.ru

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