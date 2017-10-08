Перес готовится взорвать летний трансферный рынок
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен сделать свой клуб главной фигурой летнего трансферного окна.
Так, по информации EL Mundo Deportivo, по окончанию текущего сезона босс королевского клуба планирует провернуть сразу несколько громких сделок. В частности, он рассчитывает предпринять попытки приобрести топового нападающего, коим СМИ называют Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Пауло Дибалу ("Ювентус") и голкипера - Тибо Куртуа ("Челси"), Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") или, на крайний случай, Кепу Аррисабалагу ("Атлетик"). Также "Реал" желает заполучить защитника "Реала Сосьедад" Альваро Одриосолу.
Напомним, Перес рассмотрит вопрос продажи Бэйла и Роналду. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|7
|21
|2
|Севилья
|7
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|3
|Валенсия
|7
|15
|4
|Атлетико Мадрид
|7
|15
|5
|Реал Мадрид
|7
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|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Леганес
|7
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|Реал Сосьедад
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|10
|9
|Вильярреал
|7
|10
|10
|Леванте
|7
|9
|11
|Сельта Виго
|7
|8
|12
|Хетафе
|7
|8
|13
|Атлетик Бильбао
|7
|8
|14
|Эспаньол
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|Депортиво Ла-Корунья
|7
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|Жирона
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|Лас Пальмас
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|Алавес
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