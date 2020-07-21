Перес хочет, чтобы Зидан пошёл в "Реале" по пути Фергюсона

Теги реал мадридфлорентино пересзинедин зиданалекс фергюсон

Перес хочет, чтобы Зидан пошёл в "Реале" по пути Фергюсона

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес доволен работой главного тренера команды Зинедина Зидана.

По информации журналиста Эдуардо Инды, руководитель королевского клуба хочет, чтобы француз возглавлял "сливочных" до конца своей карьеры.

Перес готов предложить Зидану бессрочный контракт и расширить его полномочия, чтобы он стал для "Реала" бессменным наставником, как в своё время Алекс Фергюсон в "Манчестер Юнайтед".

За 3,5 сезона у руля "бланкос" 48-летний специалист взял 11 трофеев из 17 возможных. В этом году столичная команда выиграла Примеру и Суперкубок Испании.

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