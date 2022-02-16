Перес хочет переманить Почеттино в "Реал"

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет, чтобы команду возглавил главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино, сообщает The Independent.

По сведениям источника, босс королевского клуба пришел в ярость из-за игры "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (0:1). Перес остался крайне недоволен оборонительным стилем футбола команды.

Ранее сообщалось, что ПСЖ собирается уволить Почеттино по окончании сезона. Кроме "Реала" на тренера также претендует "Манчестер Юнайтед".

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