Перес: "Хотел бы иметь Месси в "Реале"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес сделал заявление, которое может не понравиться ведущему бомбардиру "сливочных" Криштиану Роналду.

" Очевидно, что Лионель Месси - это великий игрок, и я, как и любая другая команда, хотел бы иметь его в "Реале", но мы никогда не предпринимали попытки его заполучить ", - приводит слова босса королевского клуба football.fr.

Напомним, Месси сегодня исполнилось 30 лет. С юбилеем его уже поздравила "Барселона". | soccernews.ru