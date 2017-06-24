Перес: "Хотел бы иметь Месси в "Реале"

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Перес: "Хотел бы иметь Месси в "Реале"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес сделал заявление, которое может не понравиться ведущему бомбардиру "сливочных" Криштиану Роналду.

"Очевидно, что Лионель Месси - это великий игрок, и я, как и любая другая команда, хотел бы иметь его в "Реале", но мы никогда не предпринимали попытки его заполучить", - приводит слова босса королевского клуба football.fr.

Напомним, Месси сегодня исполнилось 30 лет. С юбилеем его уже поздравила "Барселона". | soccernews.ru

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Да, конечно, никогда не предпринимали. Cadena COPE: «Реал» трижды пытался купить Лионеля Месси у «Барселоны» за последние 5 лет

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