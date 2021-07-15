Перес хотел контролировать испанские СМИ. Новые разоблачения от El Confidencial

Фото: твиттер El Confidenzzial/Автор неизвестен

Испанская газета El Confidencial опубликовала очередную порцию аудиозаписей с высказываниями президента мадридского "Реала" Флорентино Переса. В этот раз стало известно о желании Переса взять под контроль испанские СМИ.

"Нам необходимо выиграть борьбу за газету Marca и телекомпанию TVE. Таким образом мы их изолируем. Программа El Rondo перестанет существовать. Вместо нее будет программа о "Реале".

После того, как мы все это сделаем, останутся только Marca и TVE, а с остальными все будет кончено. Но сейчас Marca с ними. Это пугает", – приводит слова Переса El Confidencial.

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