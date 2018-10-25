Перес хотел уволить Лопетеги после матча с "Викторией Плзень"

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги на днях едва не лишился работы, сообщает El Confidencial.

По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес хотел уволить наставника после матча Лиги Чемпионов с "Викторией Плзень".

Руководитель "сливочных" остался недоволен игрой команды в вышеупомянтом поединке и был готов к радикальным мерам.

От отставки Лопетеги спас спортивный директор "Реала" Хосе Анхель Санчес, который попросил Переса отложить этот вопрос до выходных, когда состоится Эль Класико.

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