Перес: "Хотим выиграть следующую Лигу Чемпионов"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поставил новую цель перед своей командой.

"У нас собралась хорошая игра с лучшими игроками на каждой позиции и отличным тренером. Все эти составляющие означают, что этот "Реал" - волшебная команда, напоминающая эпоху Сантьяго Бернабеу и Альфредо Ди Стефано. То, что мы сделали, было непросто осуществить, но мы хотим продолжать писать историю, мы хотим выиграть следующую Лигу Чемпионов", - цитирует босса королевского клуба TuttoMercatoWeb.

Напомним, Перес уже определил двух кандидатов на замену Роналду. | soccernews.ru