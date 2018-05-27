Перес: "Хотим выиграть следующую Лигу Чемпионов"

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Перес: "Хотим выиграть следующую Лигу Чемпионов"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поставил новую цель перед своей командой.

"У нас собралась хорошая игра с лучшими игроками на каждой позиции и отличным тренером. Все эти составляющие означают, что этот "Реал" - волшебная команда, напоминающая эпоху Сантьяго Бернабеу и Альфредо Ди Стефано. То, что мы сделали, было непросто осуществить, но мы хотим продолжать писать историю, мы хотим выиграть следующую Лигу Чемпионов", - цитирует босса королевского клуба TuttoMercatoWeb.

Напомним, Перес уже определил двух кандидатов на замену Роналду. | soccernews.ru

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