Перес и Бэйл достигли соглашения по будущему валлийца

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес и вингер его команды Гарет Бэйл достигли соглашения по будущему футболиста.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба и валлиец договорились о том, что летом следующего года игрок может покинуть стан "сливочных". Такое решение сторонами было принято ввиду частых травм, которые в последнее время преследуют 28-летнего вингера.

Напомним, Перес назвал Роналду лучшим игроком в истории футбола. | soccernews.ru