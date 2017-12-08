Перес и Бэйл достигли соглашения по будущему валлийца

Теги реал мадридфлорентино пересгарет бэйл

Перес и Бэйл достигли соглашения по будущему валлийцаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес и вингер его команды Гарет Бэйл достигли соглашения по будущему футболиста.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба и валлиец договорились о том, что летом следующего года игрок может покинуть стан "сливочных". Такое решение сторонами было принято ввиду частых травм, которые в последнее время преследуют 28-летнего вингера.

Напомним, Перес назвал Роналду лучшим игроком в истории футбола. | soccernews.ru

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