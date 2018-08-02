Перес и Лопетеги определили четыре кандидатуры на усиление атаки "Реала"
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес и главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги определили четыре кандидатуры на усиление атаки своей команды.
Так, по сведениям Football Espana, наставник королевского клуба настаивает на покупке форварда "Валенсии" Родриго. Тогда как руководство "Реала" продвигает кандидатуры Эдинсона Кавани (ПСЖ), Мауро Икарди ("Интер") и Тимо Вернера ("РБ Лейпциг").
Напомним, "Реал" приготовил 200 миллионов евро на две свои трансферные цели. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20