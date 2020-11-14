Перес и Рамос выступят в понедельник с заявлениями о будущем капитана "Реала"
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес и капитан команды Серхио Рамос дадут публичные комментарии касательно будущего 34-летнего футболиста в королевском клубе.
Оба выступят с заявлениями в ближайший понедельник. Такое решение принято в связи с появлением в СМИ массы неправдивых слухов.
Рамос выскажется о своём будущем в Севилье, где сейчас располагается сборной Испании. Перес появится в эфире радиостанции Cadena SER.
Напомним, что контракт защитника со "сливочными" истекает по окончании нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что вероятность ухода Рамоса из "Реала" составляет 80 процентов. За ситуацией следят "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус" и ПСЖ. При чём парижане готовы платить звёздному центрбеку любую требуемую зарплату.
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|Команда
|М
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
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|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
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|Гранада
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
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|20
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