Перес и Солари обсудили будущее Иско

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Перес и Солари обсудили будущее Иско

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес и главный тренер команды Сантьяго Солари обсудили будущее полузащитника Иско, сообщает AS.

По сведениям издания, аргентинский наставник дал понять руководителю клуба, что 26-летний испанец не подходит под его тактику. Кроме того, рулевой "сливочных" указал на наличие конфликта с футболистом из-за его поведения. Напомним, что игрок не пожал тренеру руку после одного из матчей.

Перес внимательно выслушал доводы Солари и выразил ему поддержку в сложившейся ситуации.

Таким образом, Иско летом, скорее всего, покинет "Сантьяго Бернабеу". Хотя хавбек может и остаться в "Реале" в случае перемен на тренерском мостике столичной команды.

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