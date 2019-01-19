Перес и Солари обсудили будущее Иско
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес и главный тренер команды Сантьяго Солари обсудили будущее полузащитника Иско, сообщает AS.
По сведениям издания, аргентинский наставник дал понять руководителю клуба, что 26-летний испанец не подходит под его тактику. Кроме того, рулевой "сливочных" указал на наличие конфликта с футболистом из-за его поведения. Напомним, что игрок не пожал тренеру руку после одного из матчей.
Перес внимательно выслушал доводы Солари и выразил ему поддержку в сложившейся ситуации.
Таким образом, Иско летом, скорее всего, покинет "Сантьяго Бернабеу". Хотя хавбек может и остаться в "Реале" в случае перемен на тренерском мостике столичной команды.
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