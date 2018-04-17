Перес и Зидан не могут согласовать будущее ведущего игрока "Реала"

Теги реал мадридфлорентино пересзинедин зиданкарим бензема

Перес и Зидан не могут согласовать будущее ведущего игрока "Реала"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен сохранить в своей команде на следующий сезон форварда Карима Бензема.

Однако, как информирует El Chiringuito, руководство королевского клуба во главе с президентом Флорентино Пересом выступает за продажу 30-летнего нападающего уже ближайшим летом. Ожидается, что сторонам придется провести жаркие дискуссии относительно будущего француза.

В нынешнем сезоне Бензема забил 9 мячей и сделал 11 результативных передач в 38 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" выразил обеспокоенность по поводу судейства перед полуфинальными матчами с "Баварией". | soccernews.ru

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