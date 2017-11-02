Перес и Зидан определили четырех игроков, которые не демонстрируют прошлогоднего уровня игры

Президент и главный тренер мадридского "Реала" Флорентино Перес и Зинедин Зидан определили четырех игроков своей команды, которые не демонстрируют прошлогоднего уровня игры.

Так, наставник "сливочных" считает, что результаты, которые демонстрируют его подопечные в текущем сезоне, ухудшились по причине слабой игры защитника Марсело, полузащитника Луки Модрича и форварда Криштиану Роналду. Босс же королевского клуба к указанной троице добавил другого нападающего команды Карима Бензема.

Напомним, Роналду анонсировал свой уход из "Реала". | soccernews.ru