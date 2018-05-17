Перес и Зидан согласовали два громких подписания "Реала"

Теги зинедин зиданреал мадридфлорентино пересэден азаркриштиану роналдумохамед салах

Перес и Зидан согласовали два громких подписания "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес и главный тренер его команды Зинедин Зидан согласовали два громких подписания королевского клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом "сливочные" сделают все возможное, чтобы привезти на "Сантьяго Бернабеу" вингеров Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") и Эдена Азара ("Челси"). Таким образом, в новом сезоне, атака "Реала", согласно планам клуба, будет состоять из егпиптянина, бельгийца и Криштиану Роналду.

Напомним, "Реал" может обменяться игроками с "Баварией". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов