Перес и Зидан согласовали три летних трансфера

Президент "Реала" Флорентино Перес и главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан пришли к согласию касательно трёх летних подписаний.

Как сообщает Marca, стороны договорились, что королевский клуб работает над трансферами защитника "Лиона" Ферлана Менди, вингера "Челси" Эдена Азара и нападающего "Айнтрахта" Луки Йовича.

Но есть и спорные кандидатуры. К примеру, Зидан хочет видеть на "Сантьяго Бернабеу" хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, а Перес до сих пор мечтает о приобретении форварда ПСЖ Неймара. При этом идея с покупкой француза не нравится членам правления "бланкос", а бразилец не нужен наставнику.

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