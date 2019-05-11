Перес и Зидан согласовали три летних трансфера

Теги реал мадридзинедин зиданфлорентино пересферлан мендиэден азарлука йовичполь погбанеймар

Перес и Зидан согласовали три летних трансфера

Президент "Реала" Флорентино Перес и главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан пришли к согласию касательно трёх летних подписаний.

Как сообщает Marca, стороны договорились, что королевский клуб работает над трансферами защитника "Лиона" Ферлана Менди, вингера "Челси" Эдена Азара и нападающего "Айнтрахта" Луки Йовича.

Но есть и спорные кандидатуры. К примеру, Зидан хочет видеть на "Сантьяго Бернабеу" хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, а Перес до сих пор мечтает о приобретении форварда ПСЖ Неймара. При этом идея с покупкой француза не нравится членам правления "бланкос", а бразилец не нужен наставнику.

Не пропустите: "Реал" предложил Зидану две альтернативы Погба. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" разгромил "Енисей", отправив соперника в ФНЛ

"Краснодар" разгромил "Енисей", отправив соперника в ФНЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 36 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 36 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе Хетафе 36 58
5 Валенсия Валенсия 36 55
6 Севилья Севилья 36 55
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 36 50
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол Эспаньол 36 47
10 Алавес Алавес 36 47
11 Эйбар Эйбар 36 46
12 Леганес Леганес 36 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Сельта Виго Сельта Виго 36 40
15 Вильярреал Вильярреал 36 40
16 Леванте Леванте 36 40
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 36 38
18 Жирона Жирона 36 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 36 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов