Перес имел жесткий разговор с командой после поражения от "Жироны"

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Перес имел жесткий разговор с командой после поражения от "Жироны"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес имел жесткий разговор с игроками и тренерским штабом своей команды после ее поражения от "Жироны" в воскресном матче Ла Лиги.

Как информирует Marca, босс королевского клуба специально спустился в раздевалку "сливочных" сразу же после неудачной игры, чтобы выразить свое возмущение очередным фиаско. При этом сообщается, что диалог между президентом и командой прошел в довольно жесткой форме.

Напомним, Зидан остался недоволен игрой трех своих подопечных в игре против "Жироны". | soccernews.ru

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