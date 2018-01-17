Перес ищет варианты для расставания с Роналду

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Перес ищет варианты для расставания с РоналдуПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес ищет варианты для расставания с ведущим бомбардиром своей команды Криштиану Роналду.

Так, по сведениям испанской прессы, изначально босс королевского клуба рассчитывал обменять 32-летнего нападающего на форварда французского ПСЖ Неймара, однако такой вариант не устроил парижан. Теперь же Перес рассматривает вариант с включением португальца в возможную сделку по покупке вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Напомним, Перес дал обещание Неймару. | soccernews.ru

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