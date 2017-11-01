Перес исключил обмен Асенсио на Де Хеа
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес исключил обмен вингера своей команды Марко Асенсио на голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.
Как информирует Diario Gol, в стане английского гранда боссу королевского клуба сообщили, что будут готовы отпустить своего "первого номера" на 21-летнего футболиста "сливочных". Однако Перес наотрез отказался идти на условия "красных дьяволов", при этом интерес им к Де Хеа утрачен не был.
Напомним, Перес имел жесткий разговор с командой после поражения от "Жироны". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|10
|16
|7
|Уотфорд
|10
|15
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|9
|Саутгемптон
|10
|13
|10
|Бернли
|9
|13
|11
|Лестер Сити
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|13
|Хаддерсфилд Таун
|10
|12
|14
|Сток Сити
|10
|11
|15
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|9
|17
|Суонси Сити
|10
|8
|18
|Эвертон
|10
|8
|19
|Борнмут
|10
|7
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4