Перес исключил обмен Асенсио на Де Хеа

Теги реал мадридфлорентино пересмарко асенсиоманчестер юнайтеддавид де хеа

Перес исключил обмен Асенсио на Де ХеаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес исключил обмен вингера своей команды Марко Асенсио на голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Как информирует Diario Gol, в стане английского гранда боссу королевского клуба сообщили, что будут готовы отпустить своего "первого номера" на 21-летнего футболиста "сливочных". Однако Перес наотрез отказался идти на условия "красных дьяволов", при этом интерес им к Де Хеа утрачен не был.

Напомним, Перес имел жесткий разговор с командой после поражения от "Жироны". | soccernews.ru

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