Перес исключил переход Неймара в "Реал"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес исключил переход форварда каталонской "Барселоны" Неймара в свой клуб.

Как информирует испанская пресса, босс "сливочных" не намерен включаться в борьбу за одного из лучших игроков современности ввиду того, что ранее бразилец отдал предпочтение переходу в королевский клуб переезд в стан "сине-гранатовых". По мнению Переса, Неймар безвозвратно упустил свой шанс стать игроком "Реала".

Напомним, Неймар чуть было не подрался с Семеду. | soccernews.ru