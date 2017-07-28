Перес исключил переход Неймара в "Реал"

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Перес исключил переход Неймара в "Реал"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес исключил переход форварда каталонской "Барселоны" Неймара в свой клуб.

Как информирует испанская пресса, босс "сливочных" не намерен включаться в борьбу за одного из лучших игроков современности ввиду того, что ранее бразилец отдал предпочтение переходу в королевский клуб переезд в стан "сине-гранатовых". По мнению Переса, Неймар безвозвратно упустил свой шанс стать игроком "Реала".

Напомним, Неймар чуть было не подрался с Семеду. | soccernews.ru

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