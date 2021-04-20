Перес исключил возвращение Роналду в "Реал"

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Перес исключил возвращение Роналду в "Реал"

Фото B/R Football

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что королевский клуб не собирается возвращать из "Ювентуса" нападающего Криштиану Роналду.

"Криштиану не вернётся в "Реал". Я очень его люблю, он многое нам дал, но в его возвращении нет смысла", - цитирует Переса Marca.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.

Этой весной неоднократно сообщалось, что звёздный португалец близок к уходу из "Ювентуса", и возвращение в Мадрид считалось одним из возможных вариантов продолжения карьеры для него.

Не пропустите: Перес уверен, что игрокам и клубам удастся избежать наказания от УЕФА. | http://soccernews.ru
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