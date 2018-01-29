Перес изменил свою позицию по трансферу Неймара

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Перес изменил свою позицию по трансферу НеймараПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес изменил свою позицию по трансферу форварда французского ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, предпринять попытки подписать 25-летнего нападающего парижан босс королевского клуба планирует не ближайшим летом, а уже по окончании сезона 2018/2019. По мнению Переса, заполучить бразильца в ближайшее время будет достаточно проблематично.

Напомним, Перес определился с альтернативами Неймару. | soccernews.ru

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