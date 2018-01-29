Перес изменил свою позицию по трансферу Неймара

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес изменил свою позицию по трансферу форварда французского ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, предпринять попытки подписать 25-летнего нападающего парижан босс королевского клуба планирует не ближайшим летом, а уже по окончании сезона 2018/2019. По мнению Переса, заполучить бразильца в ближайшее время будет достаточно проблематично.

Напомним, Перес определился с альтернативами Неймару. | soccernews.ru