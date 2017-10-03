Перес категорическим "нет" ответил агенту Роналду на требование повысить оклад португальцу
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес не намерен пересматривать условия контракта ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду.
Так, по информации испанской прессы, агент 32-летнего нападающего Жорже Мендеш обратился к боссу королевского клуба с требованием повысить оклад своему клиенту. Однако на запрос португальца Перес ответил категорическим отказом.
Напомним, Роналду близок к обновлению своей рекордной "сухой" серии в Ла Лиге. | soccernews.ru
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