Перес: "Клубы не могут выйти из Суперлиги"

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Перес: "Клубы не могут выйти из Суперлиги" Фото AFP

Президент "Реала" и Суперлиги Флорентино Перес высказался о выходе клубов из проекта.

"Я не хочу тратить время на объяснение того, что здесь имеет обязательный характер. Однако факт в том, что клубы не могут выйти из Суперлиги. Некоторые клубы из-за давления вынуждены сказать, что они выйдут. Однако этот проект или что-то очень похожее на него состоится, и я надеюсь, что в ближайшем будущем.

Вышел ли из проекта банк JP Morgan? Это неправда, они тоже не ушли. У них было время подумать, как у 12 клубов. Если что-то необходимо изменить, это изменится, но Суперлига - лучший проект, который, как мы думали, можно осуществить. Что нам нужно сделать, так это вернуть фанатов, молодежь. А для этого необходимо внести коррективы.

УЕФА пытается сделать это с реформой Лиги Чемпионов, однако я не считаю этого хорошим решением. Более того, они хотят стартовать в 2024 году. Посмотрим, какие команды окажут сопротивление", - приводит слова Переса As.

Ранее сообщалось, что за выход из Суперлиги клубам грозит штраф в размере 150 миллионов евро.

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