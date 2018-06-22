Перес: "Команда разбита, нам всем грустно и больно"

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Перес расстроен тем, как его команда сыграла против Хорватии (0:3) на ЧМ-2018.

По словам аргентинца, команде нужно найти силы, чтобы продолжать борьбу за выход в плей-офф.

"Нас побили. Мы должны постараться успокоиться, нужно понять, что мы чувствуем. Команда разбита, нам всем грустно и больно. Но нужно продолжать бороться за результат, который даст нам шанс выйти из группы", - сказал он.

Напомним, Месси может в очередной раз уйти из сборной. | soccernews.ru