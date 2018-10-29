Перес контактировал с Конте перед Эль Класико

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес контактировал с известным итальянским тренером Антонио Конте еще до начала Эль Класико, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, босс королевского клуба и 49-летний специалист в воскресенье днем обсуждали детали возможного переезда последнего на "Сантьяго Бернабеу". Более того, Перес еще до игры против каталонской "Барселоны" уведомил игроков своей команды, что в случае очередного поражения руководство "сливочных" пойдет на расставание с главным тренером Хуленом Лопетеги.

Напомним, Рамон Кальдерон высказался о желании Переса подписать Неймара. | soccernews.ru