Перес контактировал с Конте перед Эль Класико

1 Теги реал мадридфлорентино пересантонио контехулен лопетегибарселона

Перес контактировал с Конте перед Эль КласикоПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес контактировал с известным итальянским тренером Антонио Конте еще до начала Эль Класико, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, босс королевского клуба и 49-летний специалист в воскресенье днем обсуждали детали возможного переезда последнего на "Сантьяго Бернабеу". Более того, Перес еще до игры против каталонской "Барселоны" уведомил игроков своей команды, что в случае очередного поражения руководство "сливочных" пойдет на расставание с главным тренером Хуленом Лопетеги.

Напомним, Рамон Кальдерон высказался о желании Переса подписать Неймара. | soccernews.ru

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Комментарии

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Sergik
Sergik

Перя позорится, как только может. Развалил Реал, растоптал всю святыню, ничего от клуба не оставил. Не Лопетегиhttps://bonus-betting.ru/ в отставку, а тебя!

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