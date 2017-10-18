Перес: "Летом задумывались о приобретении Мбаппе"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался об интересе, который проявлял его клуб к тогда еще форварду "Монако" Килиану Мбаппе.

" Мы также думали о Килиане Мбаппе в прошлом сезоне, но у нас и так подобралась довольно укомплектованная команда. Мбаппе очень молод и имеет впереди долгую карьеру. В этом смысле, я думаю, он принял правильное решение: быть важным игроком для команды, находясь в родном городе. Он очень молод и нуждается в таком клубе, как ПСЖ, чтобы играть чаще ", - цитирует босса королевского клуба le10sport.

Напомним, Перес отказался комментировать приобретение ПСЖ Неймара и Мбаппе. | soccernews.ru