Перес: "Либо мы исправим ситуацию, либо все клубы разорятся"

Теги реал мадридфлорентино перессуперлига (европейская)лига чемпионов уефа

Перес: "Либо мы исправим ситуацию, либо все клубы разорятся" Фото твиттер MadridistaReal

Президент "Реала" Флорентино Перес убежден, что все клубы могут стать банкротами.

"Реформа Лиги Чемпионов меня не убеждает. Либо мы исправим ситуацию, либо все клубы разорятся. По мере банкротства клубы восстанут. Выживут только те клубы, которые поддерживаются государством или мультимиллионерами. Мультимиллионеры ради развлечения готовы нести убытки", - приводит слова Переса AS.

Напомним, что Перес стал президентом европейской Суперлиги, основателями которой стали 12 клубов. Вскоре проект был приостановлен, а турнире остались "Барселона", "Милан", "Реал" и "Ювентус".

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