Перес: "Либо мы исправим ситуацию, либо все клубы разорятся"
Президент "Реала" Флорентино Перес убежден, что все клубы могут стать банкротами.
"Реформа Лиги Чемпионов меня не убеждает. Либо мы исправим ситуацию, либо все клубы разорятся. По мере банкротства клубы восстанут. Выживут только те клубы, которые поддерживаются государством или мультимиллионерами. Мультимиллионеры ради развлечения готовы нести убытки", - приводит слова Переса AS.
Напомним, что Перес стал президентом европейской Суперлиги, основателями которой стали 12 клубов. Вскоре проект был приостановлен, а турнире остались "Барселона", "Милан", "Реал" и "Ювентус".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14