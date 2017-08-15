Перес может нанести новый "удар" по "Барселоне"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может нанести новый "удар" по каталонской "Барселоне".

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба рассматривает вариант с приобретением бывшего форварда "сине-гранатовых" Алексиса Санчеса, ныне выступающего за лондонский "Арсенал". При этом "сливочные" вполне будут готовы совершить обмен чилийца на своего нападающего Карима Бензема.

Напомним, Карвахаль недоволен своим положением в "Реале". | soccernews.ru