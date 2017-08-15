Перес может нанести новый "удар" по "Барселоне"

Теги флорентино пересреал мадридбарселонакарим бенземаарсенал лондоналексис санчес

Перес может нанести новый "удар" по "Барселоне"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может нанести новый "удар" по каталонской "Барселоне".

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба рассматривает вариант с приобретением бывшего форварда "сине-гранатовых" Алексиса Санчеса, ныне выступающего за лондонский "Арсенал". При этом "сливочные" вполне будут готовы совершить обмен чилийца на своего нападающего Карима Бензема.

Напомним, Карвахаль недоволен своим положением в "Реале". | soccernews.ru

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