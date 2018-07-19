Перес может отказаться от громких трансферов этим летом из-за Неймара

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может отказаться от громких трансферов этим летом из-за форварда ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям Marca, бразилец все еще остается приоритетной трансферной целью босса королевского клуба. Но учитывая неготовность парижан расставаться со своим лидером, Перес может принять решение не делать громких трансферов в текущее межсезонье, дабы скопить средства на покупку 26-летнего нападающего через год.

Напомним, Лопетеги видит в Бэйле нового лидера "Реала". | soccernews.ru