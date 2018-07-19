Перес может отказаться от громких трансферов этим летом из-за Неймара

2 Теги реал мадридпсжфлорентино переснеймар

Перес может отказаться от громких трансферов этим летом из-за НеймараПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес может отказаться от громких трансферов этим летом из-за форварда ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям Marca, бразилец все еще остается приоритетной трансферной целью босса королевского клуба. Но учитывая неготовность парижан расставаться со своим лидером, Перес может принять решение не делать громких трансферов в текущее межсезонье, дабы скопить средства на покупку 26-летнего нападающего через год.

Напомним,  Лопетеги видит в Бэйле нового лидера "Реала". | soccernews.ru

Комментарии
Дмитрий

Бред, кто знает как ведут клубы То на самом деле в такое не поверят. Клубы не копят деньги на игроков. Только идиоты в такое верят.

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Дмитрий

тоже так думаю) у них явно есть гораздо больше денег, вопрос в том тратить их или нет и правила финансового фейрплей не нарушить

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