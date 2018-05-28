Перес может полностью обновить атакующее трио "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может полностью обновить атакующее трио своей команды, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что босс королевского клуба уже этим летом вполне может заменить ведущих игроков линии атаки "сливочных" Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема, расставшись с ними, Неймаром (ПСЖ), Мохамедом Салахом ("Ливерпуль") и Харри Кейном ("Тоттенхэм").

Напомним, ошибки Ульрайха и Кариуса повысили трансферную стоимость Бензема. | soccernews.ru