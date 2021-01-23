Перес может потребовать от "Интера" вернуть Хакими в "Реал"

Фланговый защитник Ашраф Хакими может в скором времени вернуться из "Интера" в "Реал", утверждает Corierre dello Sport.

Дело в том, что миланский клуб не смог в декабре выплатить за игрока первый транш в размере 10 миллионов евро, попросив отсрочки до марта.

"Сливочные" согласились подождать, но потребовали дополнительных гарантий, однако "нерадзурри" отказываются их предоставлять, считая процедуру бессмысленной.

Если конфликт между "Реалом" и "Интером" усугубится, то президент королевского клуба Флорентино Перес может потребовать возвращения марокканца.

Во время летнего трансферного окна Хакими купили за 40 миллионов евро + бонусы. В его активе в текущем сезоне 6 голов и 5 ассистов в 24 матчах.

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