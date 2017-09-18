Перес может пойти на конфликт с Зиданом
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес остался недоволен действиями голкипера своей команды Кейлора Наваса во вчерашнем матче Ла Лиги против "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна.
Как информирует испанская пресса, игра с "бело-голубыми" вынудила босса королевского клуба таки принять окончательно решение по "первому номеру" "сливочных". Так, следующим летом Перес, несмотря на позицию главного тренера своей команды Зинедину Зидану, который всецело доверяет Навасу, планирует расстаться с костариканцем, приобретя ему на замену одного из топовых вратарей в лице Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Джанлуиджи Доннаруммы ("Милан"), Тибо Куртуа ("Челси") или Яна Облака ("Атлетико").
Напомним, Перес определил главную трансферную цель для "Реала" на лето. | soccernews.ru
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|Леванте
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|Валенсия
|4
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|Леганес
|4
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|Лас Пальмас
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|Бетис
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|4
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|Жирона
|4
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|Эспаньол
|3
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|4
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