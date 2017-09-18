Перес может пойти на конфликт с Зиданом

Теги флорентино пересзинедин зиданкейлор навасреал мадрид

Перес может пойти на конфликт с ЗиданомПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес остался недоволен действиями голкипера своей команды Кейлора Наваса во вчерашнем матче Ла Лиги против "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

Как информирует испанская пресса, игра с "бело-голубыми" вынудила босса королевского клуба таки принять окончательно решение по "первому номеру" "сливочных". Так, следующим летом Перес, несмотря на позицию главного тренера своей команды Зинедину Зидану, который всецело доверяет Навасу, планирует расстаться с костариканцем, приобретя ему на замену одного из топовых вратарей в лице Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Джанлуиджи Доннаруммы ("Милан"), Тибо Куртуа ("Челси") или Яна Облака ("Атлетико").

Напомним, Перес определил главную трансферную цель для "Реала" на лето. | soccernews.ru

комментарии
Владимир Пулин

Ну и еблан!!! Кейлор ничуть не слабее выше перечисленных киперов!!! Доннарума пока что вообще не топ, а только лишь перспективный вратарь, да и Облак тоже уступает Навасу! А вот Де Хеа и Куртуа несомненно ТОП но только в чем то они Наваса превосходят, а в чем то наоборот проигрывают Кейлору!!! Так что как минимум шило на мыло!!!

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