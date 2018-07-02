Перес может пойти на продажу Асенсио

Теги реал мадридфлорентино пересмарко асенсио

Перес может пойти на продажу АсенсиоПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес может пойти на продажу вингера своей команды Марко Асенсио.

Так, по сведениям испанской прессы, 22-летний игрок вполне может стать жертвой очередного звездного подписания босса королевского клуба. В частности, если этим летом на позицию Асенсио будет приобретен топовый футболист, Перес будет готов рассмотреть вариант с его продажей за сумму в 150 миллионов евро.

Напомним,  Лопетеги рассматривает четыре кандидатуры на усиление атаки "Реала". | soccernews.ru

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