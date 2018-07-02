Перес может пойти на продажу Асенсио

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может пойти на продажу вингера своей команды Марко Асенсио.

Так, по сведениям испанской прессы, 22-летний игрок вполне может стать жертвой очередного звездного подписания босса королевского клуба. В частности, если этим летом на позицию Асенсио будет приобретен топовый футболист, Перес будет готов рассмотреть вариант с его продажей за сумму в 150 миллионов евро.

Напомним, Лопетеги рассматривает четыре кандидатуры на усиление атаки "Реала". | soccernews.ru