Перес может пойти на продажу одного из ведущих игроков "Реала"

Теги реал мадридтони кроосфлорентино перес

Перес может пойти на продажу одного из ведущих игроков "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может пойти на продажу ключевого полузащитника своей команды Тони Крооса.

Как информирует El Confidencial, руководство королевского клуба недовольно уровнем игры, который в текущем сезоне демонстрирует 28-летний хавбек. Поэтому, если в ближайшие месяцы немец не вернет былую форму, "сливочные" будут готовы расстаться с ним, дабы заработать на нем солидную сумму.

В текущем сезоне Кроос сыграл 10 матчей за "Реал". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним,  "Реал" может выделить 80 миллионов евро на покупку трансферной цели "Барселоны". | soccernews.ru

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