Перес может предложить за Неймара 200 миллионов евро и двух звездных игроков "Реала"

Теги флорентино переснеймарреал мадридпсжгарет бэйлтони кроос

Перес может предложить за Неймара 200 миллионов евро и двух звездных игроков "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов предпринять попытки подписать форварда ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям испанской прессы, за 26-летнего нападающего парижан босс королевского клуба может предложить ближайшим летом 200 миллионов евро, а также вингера своей команды Гарета Бэйла и полузащитника Тони Крооса.

Напомним, Неймар заинтересован в уходе из ПСЖ. | soccernews.ru

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