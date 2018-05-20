Перес может предложить за Неймара 200 миллионов евро и двух звездных игроков "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов предпринять попытки подписать форварда ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям испанской прессы, за 26-летнего нападающего парижан босс королевского клуба может предложить ближайшим летом 200 миллионов евро, а также вингера своей команды Гарета Бэйла и полузащитника Тони Крооса.

Напомним, Неймар заинтересован в уходе из ПСЖ. | soccernews.ru