Перес может предпринять попытки подписать Неймара уже следующим летом
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может предпринять попытки подписать вингера французского ПСЖ Неймара уже следующим летом.
По информации испанской прессы, будущие действия босса королевского клуба во многом зависят от уровня игры, которую будет демонстрировать ведущий бомбардир "сливочных" Криштиану Роналду. В частности, если португалец не сможет выйти на свой прежний бомбардирский уровень, Перес будет готов активизироваться для подписания нового игрока, вокруг которого будет строиться игра "Реала".
Напомним, Бензема недоволен поведением Переса. | soccernews.ru
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|Команда
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|11
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|11
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|4
|Атлетико Мадрид
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|Вильярреал
|11
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|6
|Севилья
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|19
|7
|Реал Сосьедад
|11
|17
|8
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|11
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|Леганес
|11
|17
|10
|Жирона
|11
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|Сельта Виго
|11
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|Хетафе
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|Эспаньол
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|Леванте
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|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
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|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|11
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|Алавес
|11
|6
|19
|Лас Пальмас
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|Малага
|11
|4