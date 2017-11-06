Перес может предпринять попытки подписать Неймара уже следующим летом

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может предпринять попытки подписать вингера французского ПСЖ Неймара уже следующим летом.

По информации испанской прессы, будущие действия босса королевского клуба во многом зависят от уровня игры, которую будет демонстрировать ведущий бомбардир "сливочных" Криштиану Роналду. В частности, если португалец не сможет выйти на свой прежний бомбардирский уровень, Перес будет готов активизироваться для подписания нового игрока, вокруг которого будет строиться игра "Реала".

Напомним, Бензема недоволен поведением Переса. | soccernews.ru